İsrail Savunma Kuvvetleri’nin, yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

17 Nisan’da devreye giren ateşkese karşın bölgedeki operasyonlarını sürdüren İsrail ordusu, yaptığı açıklamada Hizbullah’a ait olduğu ileri sürülen noktalara hava harekâtı düzenlendiğini duyurdu.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının Sur kentine bağlı Burç Şemali bölgesini iki kez hedef aldığını aktardı.

Savaş uçaklarının ayrıca Mecdel Zun ile Yanuh beldelerine de saldırı düzenlediği belirtildi.

Lübnanlı yetkililer, saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşmadı.