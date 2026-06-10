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İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kenti çevresi ile Mesekin Şabiyye Mahallesi'ne saldırılar düzenledi.

Sur kentine bağlı Bazuriyye, Sarifa, Mecedil ve Deyr Kanun Nehir beldeleri de hava saldırılarının hedefi oldu. Sarifa'ya yönelik 4 hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Nebatiye'ya bağlı Yukarı Humin beldesine de hava saldırısı düzenlendi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sayda kentine bağlı Gassaniyye ve Ansariyye beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Ansariyye, Gassaniyye ve Yukarı Humin beldelerine saldırı tehdidinde bulunarak, bölge halkından evlerini terk etmelerini istemişti.