Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre, İsrail’e ait bir İHA gece saatlerinde Batı Bekaa bölgesine bağlı Cubur’u hedef aldı.

Gerçekleştirilen saldırıda:

1 kişi yaşamını yitirdi

2 kişi yaralandı

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkese rağmen saldırının gerçekleşmesi, sahadaki gerilimin sürdüğünü ortaya koydu.

Taraflar arasında sağlanan ateşkesin ihlal edildiğine yönelik bu gelişme, bölgede kalıcı barışın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A YÖNELİK OPERASYONLARI

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Bu süreçte:

Ülkenin güneyindeki birçok yerleşim yeri hedef alındı

Bazı bölgeler İsrail güçleri tarafından işgal edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan’ın güneyinde işgal edilen bölgelerde kalmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSEK

Son saldırı, ateşkese rağmen bölgede tansiyonun düşmediğini ve taraflar arasındaki çatışma riskinin devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, benzer ihlallerin artması durumunda çatışmaların yeniden şiddetlenebileceği uyarısında bulunuyor.