Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusuna ait İHA'lar ve savaş uçakları sabah ile gece saatlerinde güney bölgelerini yoğun ateş altına aldı. Saldırıların detayları şu şekilde:

BELEDİYE ARACI VE İNCELEME YAPAN SİVİLLER HEDEF ALINDI

Nebatiye-Zefta Otoyolu: Sabah saatlerinde otoyol üzerinde seyir halinde olan Nebatiye Belediyesine ait bir araç İHA tarafından hedef alındı. Saldırıda belediye çalışanı Muhammed el-Cevad Fadi Bitar yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde beldenin güney girişine düzenlenen bir başka hava saldırısının ardından, olay yerinde inceleme yapan bir grup genç İHA'ların hedefi oldu. Bu saldırıda Suriye uyruklu bir sivil hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Şeyh Ragıp Harp Hastanesi yakınlarında seyreden bir motosiklete yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

TİCARET MERKEZİ VE BELDELER BOMBARDIMAN ALTINDA

İsrail ordusunun bölgedeki sivil yerleşimleri ve altyapıyı da hedef almaya devam ettiği bildirildi. İHA'ların Nebatiye kent merkezindeki bir ticaret kompleksini vurduğu belirtilirken, İsrail savaş uçaklarının ise Cebşit, Yuhmur Şakif, Kakaiyet Cisir ve Doğu Zavtar beldelerine yönelik eş zamanlı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

Uzatılan ateşkese rağmen tırmanan gerilim, bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden üst seviyeye çıkardı.