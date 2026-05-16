İsrail ordusunun, ateşkes kararına rağmen Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesindeki sağlık merkezine yönelik hava saldırısında 3’ü sağlık çalışanı olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını duyurmasının hemen ardından gerçekleşti. İsrail ordusunun, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

SAĞLIK MERKEZİNDE BÜYÜK YIKIM OLUŞTU

Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırının sağlık merkezinde büyük hasara yol açtığını duyurdu. Bölgedeki ekiplerin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Son saldırı, İsrail ile Lübnan arasındaki kırılgan ateşkes sürecine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.