ABD ile İran arasında askeri gerilim devam ederken bir yandan da müzakere masası kuruldu. Ancak iki ülke arasındaki yumuşama sinyalleri İsrail’in hoşuna gitmedi. İsrail basınına yansıyan bir habere göre savunma yetkililerinin ABD’liler ile yaptığı toplantıda İran’a tek başlarına saldırabilecekleri mesajı verdiği öğrenildi.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberine göre İsrail, İran'ın füze üretim altyapısını ve kapasitesini bozmayı amaçlayan operasyon planlarını üst düzey temaslar sırasında ABD'ye sundu.

Planlar arasında kritik üretim tesislerine hava saldırıları düzenlenmesinin de yer aldığı belirtiliyor. Bir kaynak "Balistik füzeler konusunda belirlediğimiz kırmızı çizgi aşılırsa tek başımıza vuracağımızı Amerikalılara ilettik" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin şimdilik söz konusu eşiğin aşılmadığını ancak İran içindeki gelişmelerin sürekli izlendiğini belirttiği aktarıldı.

'TARİHİ FIRSAT' OLARAK GÖRÜYORLAR

Haberde bir İsrailli savunma yetkilisinin mevcut konjonktürü, İran'ın füze altyapısına "kritik bir darbe indirmek için tarihi fırsat" olarak nitelediği ifade edildi.

İsrailli bazı yetkililerin Trump yönetiminin İran'a Yemen'dekine benzer sınırlı saldırı modeli benimsemesinden endişe duyduğu aktarıldı. Bir askeri yetkili "Birkaç hedefi vurup başarı ilan edebilirler, sonuçlarıyla da İsrail baş başa kalır" dedi.

Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyarette İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Omer Tishler'in de heyette yer almasının beklendiği kaydedildi.

Tishler'in, Washington’da savunma ataşesinin bulunmaması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’i temsilen görüşmelere katılacağı belirtiliyor.

AKILLARA 12 GÜN SAVAŞI GELDİ

İsrail’in ABD’ye gönderdiği öğrenilen mesaj sonrası akıllara ’12 Gün Savaşı’ olarak bilinen saldırılar geldi. İran ile ABD arasındaki müzakerelerin devam ettiği günlerde İsrail’in başlattığı saldırılar tüm dünyayı tedirgin etmişti. 13 Haziran 2025’te başlayan savaşta İsrail, İran’ın nükleer tesislerini hedef almıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ısrarı ile devreye giren ABD, İsrail’e askeri destek sağladı. ABD uçakları İsrail ile birlikte İran’ın bazı nükleer tesislerini vurdu. 12 gün süren savaşta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.