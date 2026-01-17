İsrail, ABD'nin Gazze'de barış ve yeniden imar amacıyla kurmayı planladığı yürütme kuruluna katılmayı reddetti. Bu karar, kurulun duyurusunun İsrail ile koordinasyon yapılmadan gerçekleştiği ve hükümet politikalarıyla çeliştiği gerekçesiyle alındı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kurulun "kurucu üyesi" olarak davet etmişti.

İSRAİL'İN RED GEREKÇESİ: KOORDİNASYONSUZ DUYURU

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Trump yönetimi tarafından Gazze Barış Kurulu'nun yapısına ilişkin duyurunun, İsrail hükümetiyle herhangi bir koordinasyon içinde yapılmadığı vurgulandı. Açıklamada, bu durumun İsrail'in resmi politikalarıyla uyuşmadığı belirtilirken, kurulun hangi yönlerinin aykırı düştüğü detaylandırılmadı.

Bu reddin, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliği konusundaki uluslararası çabaları etkileyebileceği değerlendiriliyor.

DIŞİŞLERİ SEVİYESİNDE GÖRÜŞME PLANI

Konuyla ilgili diplomatik adımlar atılacağı da açıklamada yer aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşerek durumu ele alacağı ifade edildi. Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki koordinasyon eksikliğini gidermeye yönelik olacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasına göre, Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na "kurucu üye" olarak davet etti. Bu davet, kurulun Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu olacağı bir yapıya işaret ediyor. Ancak İsrail'in reddi sonrası kurulun geleceği belirsiz hale geldi. Erdoğan'ın davete nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.