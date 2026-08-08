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Kaynak: AA

İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere destek veren bazı ABD’li Yahudi aktivistlerin ülkeye seyahat izinlerini iptal ettiği bildirildi. Aktivistlerin, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırılara karşı gönüllü faaliyet yürüttüğü belirtildi.

SEYAHAT İZİNLERİ AYNI SAAT İÇİNDE İPTAL EDİLDİ

ABD’deki Yahudilere yönelik yayın yapan The Forward gazetesinin haberine göre, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik şiddete karşı bölgede nöbet tutan bir grup ABD’li Yahudi aktivistin seyahat izinleri iptal edildi.

Aktivist Sam Sherman, işgal altındaki Batı Şeria’nın Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere destek amacıyla yürüttüğü 7 haftalık gönüllü faaliyet sırasında seyahat izninin iptal edildiğine ilişkin e-posta aldığını söyledi.

Sherman, İsrail askerleri tarafından birkaç kez durdurulduğunu ve kimlik bilgilerinin fotoğraflarının çekildiğini belirterek, kendisiyle birlikte gruptaki bazı kişilerin aynı saat içinde seyahat izinlerinin iptal edildiğine dair e-posta aldığını ifade etti.

“YANLIŞ TÜRDE BİR YAHUDİ’YSEM”

Sherman, daha deneyimli Yahudi aktivistlerin kendisine, İsrail’e temelli göç etmediği sürece yeniden ülkeye giriş yapmasına izin verilmeyebileceğini söylediklerini aktardı.

Aktivist, yaşananlara ilişkin tepkisini, “Eğer İsrail için yanlış türde bir Yahudi’ysem. Bu harika.” sözleriyle dile getirdi.

İsrail makamlarından ise ABD’li Yahudi aktivistlerin seyahat izinlerinin neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BATI ŞERİA’DA 3 BİN 488 SALDIRI BİLDİRİLDİ

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlileri hedef alan saldırıları sürüyor.

Filistin resmi verilerine göre, 2026’nın ilk 6 ayında Filistinliler ve mülklerine yönelik 3 bin 488 saldırı gerçekleştirildi.

Söz konusu saldırıların kişilere ve mülklere yönelik eylemlerin yanı sıra yeni yerleşim noktalarının kurulmasını ve Filistinli çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesini de kapsadığı belirtildi.