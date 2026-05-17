İsrail’in orta kesiminde yer alan Beyt Şemeş kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden yükselen alevler ve yoğun duman bulutu sosyal medyaya yansıyan görüntülerde dikkat çekti. Görüntülerde alevlerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre patlama, savunma şirketi Tomer’e ait test sahasında gerçekleşti.

Roket ve füze motorları üreten Tomer şirketinden yapılan açıklamada, olayın herhangi bir saldırı ya da kaza olmadığı belirtildi. Şirket, patlamanın daha önce planlanmış, kontrollü şekilde icra edilen bir test kapsamında meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada testin başarılı şekilde tamamlandığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından gökyüzüne yükselen büyük duman bulutu ve alevler görülürken, olay ilk anda bölgede paniğe neden oldu. Ancak şirketin açıklamasının ardından patlamanın savunma sanayi test faaliyeti kapsamında gerçekleştiği duyuruldu.