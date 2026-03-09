İsrail ile İran arasındaki gerilim sürerken ülkeden ayrılmak isteyen bazı İsrailliler, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda gerginliğe neden oldu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, güvenlik gerekçeleriyle uçuşlara getirilen yolcu sınırlaması havalimanında yoğunluk ve tartışmalara yol açtı. Uçuşlarda yolcu sayısının 100 kişi ile sınırlandırılması nedeniyle bileti bulunan bazı yolcular uçağa binemedi.

Bazı seferlerde kısa süreliğine yolcu sayısının 200 kişiye çıkarılmasına izin verilmesi, ardından bu kararın geri alınması da havalimanında bekleyen yolcular arasında tepkiye neden oldu.

Uçağa binemeyecekleri yönünde bilgilendirilen yolcuların itiraz etmesi üzerine havalimanında gerginlik yaşandı ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

İsrailli havayolu şirketi El Al, uygulamanın İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı’nın güvenlik yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirterek yolculardan özür diledi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı da ülkeden yapılan uçuşlarda yolcu sayısının 100 kişiyle sınırlandırılması kararının yürürlükte olduğunu açıkladı.