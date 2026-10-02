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Kaynak: DHA

İsrail'in kuzeyinde bulunan Hayfa kenti yakınlarında sıcak dakikalar yaşandı. İsrail basınında yer alan ilk bilgilere göre, 65 numaralı kara yolu yakınına küçük bir uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN KAYBI VE YANGIN

Yetkililerden edinilen bilgilere göre düşen küçük uçağın içerisinde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Uçağın düştüğü noktada kaza sonrası yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri bölgedeki alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, kırımın meydana geliş sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.