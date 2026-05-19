Israel Hayom gazetesinin aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son 24 saat içinde ikinci kez güvenlik kabinesini topladı.

Netanyahu ile birlikte üst düzey bazı bakanların katıldığı görüşmede, İran’a karşı yeni bir askeri hamle seçeneğinin değerlendirildiği belirtildi.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen ve Washington’daki süreci yakından takip eden bir kaynak, “ABD’nin İran’a yeni bir operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği değil, bunun hangi tarihte gerçekleşeceğinin konuşulduğunu” belirtti. Aynı kaynak, planlanan saldırının önceki operasyonlardan farklı olacağını ve Donald Trump’ın daha önce hedef almaktan kaçındığı noktalara yönelineceğini söyledi.

İsrailli güvenlik kaynakları ise İran’la yaşanabilecek yeni bir çatışma ihtimaline karşı hazırlıkların sürdüğünü ve çeşitli adımların devreye alındığını aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmenin ardından daraltılmış kabine üyeleriyle güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği öğrenildi.

ABD ile İsrail’in bu hafta İran’a yönelik saldırı ihtimali üzerinde yoğun hazırlık yürüttüğüne dair iddialar daha önce basına yansımıştı.