İsrail'de son dönemde artan casusluk soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Ynet internet sitesinin aktardığı güvenlik raporlarına göre; İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve emniyet birimlerinin koordineli çalışması sonucu, Hayfa kentinde ikamet eden 44 yaşındaki Ranan Ohana, Mayıs 2026'da gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı. Zanlı Ohana, İran istihbarat servisleri adına İsrail'in ulusal güvenliğini doğrudan tehdit eden gizli faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen derinlemesine soruşturmada, şüphelinin irtibatta olduğu kişinin bir İran ajanı olduğunu açıkça bilmesine rağmen işbirliğini sürdürdüğü saptandı. Ohana'nın, yabancı ajanlardan aldığı talimatlar doğrultusunda İsrail genelindeki kritik ve hassas askeri/stratejik bölgelerin fotoğraflarını çektiği, bu casusluk faaliyetlerinin karşılığında ise gizliliği sağlamak amacıyla kripto para (dijital para) cinsinden ödemeler aldığı belgelendi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bir diğer detay ise casusluk faaliyetlerinin zamanlaması oldu. Yakalanan şahsın, kendisine verilen gizli istihbarat görevlerini Ocak - Mart 2026 ayları arasında yoğunlaştırdığı tespit edildi. Bu zaman diliminin, İsrail ile İran arasındaki askeri gerilimin zirveye tırmandığı ve İsrail'in İran topraklarına yönelik askeri saldırılar gerçekleştirdiği kritik dönemi de kapsaması dikkat çekti.

Gözaltı süresi devam eden Ranan Ohana hakkındaki yasal süreç hızla ilerliyor. Savcılık kaynakları, şüpheli hakkında hazırlanan resmi casusluk iddianamesinin önümüzdeki günlerde yetkili mahkemeye sunulacağını ve yargılama sürecinin başlayacağını bildirdi.

İsrail resmi makamları, özellikle son yıllarda sosyal medya ve dijital kanallar üzerinden devşirilen ve İran istihbarat ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına almış, bu kişilerin büyük bir kısmı hakkında "savaş döneminde düşmana yardım ve casusluk" suçlamalarıyla ağır hapis cezası istemli davalar açmıştı.