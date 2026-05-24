İsrail'in Kanal 12 televizyonu, uçağın Afula bölgesindeki Tel Adashim yerleşiminde düştüğünü belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı görevlilerinin olay yerine intikal ederek 2 yaralıya ulaştığı bildirilen haberde, hastaneye nakledilen yaralıların öldüğü açıklandı.

Hastane yetkilileri, şahısların hastaneye geldiklerinde yaşam belirtisi göstermediğini ve hayata döndürme çalışmalarının başarısız olduğunu aktardı.

Kazanın nedeninin henüz bilinmediği ve tespit edilmesi için incelemenin devam ettiği belirtildi.