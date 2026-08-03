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Kaynak: AA

İsrail'de Savunma Bakanı Yisrael Katz ile ordu komuta kademesi arasında dikkat çeken bir kriz yaşandı. Katz'ın, İsrail Ordusu Merkez Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'u Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e danışmadan görevden aldığını duyurması, ordudan tepki gördü.

Katz, katıldığı canlı televizyon programında Bluth'un görevden alınmasına karar verdiğini ve yerine Tümgeneral Dado Bar-Khalifa'nın atanacağını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz

GEREKÇE BATI ŞERİA'DAKİ OLAY

Savunma Bakanı Katz, görev değişikliğinin gerekçesi olarak Batı Şeria'da bir Filistinliye saldırıp cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen İsrailli yerleşimci Tal Yinon Dardik hakkında verilen idari gözaltı kararının kaldırılmasına yönelik süreci gösterdi.

Bluth'un, söz konusu yerleşimci hakkındaki idari gözaltı kararının kaldırılmasını temyize taşımasını eleştiren Katz, ordunun "düşmanlarına karşı sert, yerleşimcilere karşı koruyucu" bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini savundu.

İSRAİL ORDUSUNDAN İTİRAZ

Görevden alma kararının ardından İsrail ordusu yazılı bir açıklama yaparak Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bu gelişmeden önceden haberdar edilmediğini bildirdi.

Açıklamada, mevcut güvenlik koşullarında kritik görevlerde değişiklik planlanmadığı belirtilirken, böyle bir karar alınması halinde bunun yürürlükteki askeri prosedürler doğrultusunda gerçekleştirileceği vurgulandı.

MAHKEMEDEN TARTIŞMALI PLANA FREN

Öte yandan Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail hükümetinin Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirilmesini öngören planını da geçici olarak durdurdu.

Hayvan hakları kuruluşu "Let the Animals Live" tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme, hükümete savunmasını sunması için 16 Ağustos'a kadar süre verdi. Karara tepki gösteren aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yargının hükümetin güvenlik politikalarına müdahale ettiğini savundu.