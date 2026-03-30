ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırıları ile başlayan savaş devam ederken casusluk olayları özellikle İsrail’de ciddi bir krize neden oluyor.

İsrail’de, Necef Çölü’nün güneyindeki Uvda Hava Üssü’nde çalışan bir kişi hakkında, İran istihbaratıyla temas kurduğu ve üsse ait görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Eilat kentinde yaşayan Ali Gabar adlı kişi, üsten çıkış güzergahının videolarını çekti, güvenlik noktaları ve konut binaları da dahil olmak üzere hassas altyapıyı kaydetti.

Gabar hakkında, İran istihbaratıyla temas kurduğu, üsse ait görüntüleri paylaştığı ve bu faaliyetleri karşılığında yüzlerce dolar aldığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

GEÇEN HAFTA BÜYÜK KRİZ ÇIKTI

İsrail’de geçen hafta çıkan bir casusluk skandalı ortalığı karıştırmıştı. İsrail’in ‘Demir Kubbe’ adıyla bilinen hava savunma sisteminde görevli bir yedek askerin hassas bilgileri İran’a sattığı iddia edilmişti.

Maariv gazetesinin aktardığına göre 26 yaşındaki Raz Cohen’in, bataryaların konumları, fırlatma süreçleri ve askeri üslerin koordinatları gibi hassas bilgileri birkaç yüz dolar karşılığında İran bağlantılı bir ajana ilettiği iddia edildi.