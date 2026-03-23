İsrail’de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın büyük bölümünün İran’a yönelik saldırılara destek verdiğini ortaya koydu.

Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nün (INSS) yayımladığı ankete göre, İsrail vatandaşlarının yüzde 78,5’i İran’a yönelik askeri operasyonları destekliyor. Aynı oranın 2 Mart’ta yapılan ölçümde yüzde 80,5 olduğu, yani destek oranında sınırlı bir gerileme yaşandığı görüldü.

Araştırmada, katılımcıların yüzde 60’ı saldırıları başarılı bulduğunu ifade ederken, operasyonların İran yönetimi devrilene kadar sürdürülmesine verilen destek yüzde 63’ten yüzde 54’e düştü.

Saldırıların Tahran yönetimini zayıflatacağına inananların oranı da zamanla azaldı. Bu görüşü savunanların oranı yüzde 69’dan yüzde 58’e geriledi.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 46’sı savaşın bir ay daha sürmesi halinde dayanabileceklerini belirtirken, yüzde 47’si daha uzun süreli bir çatışma ortamında da yaşamayı sürdürebileceğini ifade etti.

Ankette ayrıca, İsrail vatandaşlarının yüzde 48’inin Lübnan’a yönelik olası saldırıların uzun vadeli güvenlik sağlayacağına inandığı görüldü.

Araştırmada farklı etnik ve dil gruplarından katılımcıların yer aldığı, anketin yüksek doğruluk oranına sahip olduğu belirtildi.