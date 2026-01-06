Beyaz Saray, ABD, İsrail ve Suriye’nin ortak imza attığı mutabakata ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre İsrail ve Suriye’nin üst düzey yetkilileri, ABD’nin himayesinde Paris’te bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere dair konuları ele aldı.

Anlaşma sonrası iki devlet ortak açıklama yayımladı. Yayımlanan açıklama şöyle:

"İsrail Devleti ve Suriye Arap Cumhuriyeti aşağıdaki mutabakatlara varmıştır:

Taraflar, her iki ülke için de kalıcı güvenlik ve istikrar düzenlemelerine ulaşma yönünde çaba gösterme kararlılıklarını yeniden teyit ederler.

Her iki Taraf; Amerika Birleşik Devletleri'nin denetimi altında istihbarat paylaşımı, askeri gerilimi azaltma, diplomatik angajman ve ticari fırsatlar konularında acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla ortak bir füzyon mekanizması (özel bir iletişim birimi) kurmaya karar vermiştir.

Bu mekanizma, her türlü anlaşmazlığın süratle çözüme kavuşturulması ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi için bir platform görevi görecektir.

Amerika Birleşik Devletleri bu olumlu adımları takdirle karşılamakta ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlama yönündeki daha geniş çabaların bir parçası olarak, bu mutabakatların uygulanmasını destekleme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.

Egemen uluslar saygılı ve verimli bir şekilde iş birliği yaptığında, refahın önü açılacaktır.

Bu ortak açıklama, bugünkü görkemli toplantının ruhunu ve Tarafların gelecek nesillerin yararına ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararlılığını yansıtmaktadır."