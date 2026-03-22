İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere yönelik hava ve topçu saldırıları devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Yukarı Nebatiye, Kefer Tebnit ve Nakura beldelerini hedef aldı.

İsrail’e ait bir insansız hava aracı, Bint Cubeyl beldesindeki Şeyh Salah Gandur Hastanesi çevresine saldırı düzenledi.

Habbuş beldesi ile Nebatiye yolu üzerindeki bir bina da roket saldırısına maruz kaldı.

İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Mişgara beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi. Nakura beldesi yakınındaki Labbuna Dağı ise topçu atışlarıyla hedef alındı.

HİZBULLAH İSRAİL’İ VURDU

Öte yandan İran ve Lübnan’daki Hizbullah güçleri İsrail’i hedef almaya devam ediyor. İran’ın dünkü yıkıcı füze saldırılarının ardından bugün Hizbullah güçleri İsrail’i hedef aldı. İsrail’in Yukarı Celile bölgesine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1 kişi öldü. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA), saldırının ardından iki aracın yandığını ve araçlardan birinden cansız beden çıkarıldığını bildirdi.