İsrail ve İran arasında nisan ayından bu yana yürütülen ateşkes sürecini fiilen askıya alan şiddetli çatışmaların ardından diplomasi trafiği hız kazandı. İsrail ile ABD'nin, arabulucu ülkeler vasıtasıyla Tahran yönetimine acil bir mesaj ilettiği iddia edildi. Söz konusu iddiaya göre batılı güçler, İran'ın füze operasyonlarını tamamen sonlandırması durumunda yeni bir hava saldırısı dalgası başlatılmayacağını taahhüt etti.

İsrail basınından Israel Hayom gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel birimi olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın "İsrail'e yönelik askeri eylemlerin durdurulduğuna" ilişkin yaptığı resmi açıklama, bu stratejik mesajın Tahran'a ulaşmasının hemen ardından geldi. Güvenlik kaynakları, yürütülen dolaylı temasların ardından tarafların askeri hareketliliği karşılıklı olarak askıya aldığını doğruluyor.

Bölgedeki gerilim, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemesi ve bu operasyonda can kayıplarının yaşanmasıyla tırmanmıştı. İranlı yetkililerin misilleme sözü vermesinin ardından gece saatlerinde Tahran'dan üç dalga hâlinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzey ve orta kesimlerindeki pek çok kentte sirenler çalmış, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu.

İran'ın bu hamlesine hemen karşılık veren İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri hedefler ile Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi'ne ait sanayi tesislerini hava saldırılarıyla vurmuştu. Tahran yönetimi de bu hava harekatına yeni bir balistik füze dalgasıyla yanıt vermişti. Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, son yaptığı açıklamada Siyonist ordunun Lübnan'a yönelik ihlallerini tamamen bitirmesi gerektiğini yinelerken, eylemlerine karşılık verilmesi durumunda çok daha yıkıcı bir karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.