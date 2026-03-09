Orta Doğu'daki çatışmalar Gaziantep'e sıçradı. Geçen hafta İran kaynaklı ve Türk hava sahasında imha edilen füze parçası Hatay'a düşmüştü. Şimdi ise benzer bir parça Gaziantep'e düştü.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Gaziantep'e düşen füze parçaları ile ilgili Sözcü TV yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

‘İSRAİL VE ABD TÜRKİYE’Yİ SAVAŞA ÇEKMEK İSTİYOR’

Yavuz, İsrail ve ABD’nin Türkiye'yi savaşa çekmek istediğini belirterek, “İran'ın Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı bu savaşa sürüklemekte hiçbir çıkarı yok. Provokasyonlara karşı son derece sakin kalmalıyız” dedi.

‘İRAN’IN BU İŞTEN ÇIKARI YOK’

Türkiye’ye gönderilen füzede İran’ın çıkarının olacağını düşünmediğini belirten Yavuz, “Aklımızda bir soru işareti vardı ama şundan da şüphe etmeliyiz. İran’ın Azerbaycan ve Türkiye’yi bu savaşa sürüklemekte hiçbir çıkarı yok. Yani bu böyle bir şey olursa adamlar gerçekten iyi direniyorlar. Kendi dirençlerine zarar verecek bir eylemde bulunmuş olurlar. Türkiye, İran ile temas ederek olayı soruşturacak. Bu füzenin rotası neydi acaba diye” dedi.