Irak, ülkede İsrail’e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarının ardından yapılan denetimlerde “izinsiz yabancı askeri güç veya teçhizat bulunmadığını” açıkladı.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, ülkenin güneyindeki Kerbela Çölü’nde hava indirme operasyonu yapıldığına dair haberlerin Mart ayında yaşanan bir olaya ait olduğunu belirtti.

Maan, yapılan incelemeler sonucunda Irak topraklarında herhangi bir izinsiz yabancı askeri varlık ya da ekipman tespit edilmediğini vurguladı.

Öte yandan The Wall Street Journal, bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail’in Irak çölünde İran’a yönelik operasyonları desteklemek amacıyla gizli bir askeri nokta kurduğunu ve bu alanı tespit etmeye çalışan Irak birliklerinin hedef alındığını öne sürmüştü.