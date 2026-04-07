İsrail’de yayın yapan Kanal 13, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a tanıdığı süreyi stüdyosuna yerleştirdiği geri sayım sayacıyla izleyicilere aktardı.

“Trump’ın tanıdığı son süre” ifadesinin yer aldığı sayaç, canlı yayın sırasında dikkat çekti.

STÜDYODA GERİ SAYIM

Kanalın ana haber stüdyosunda masa önüne yerleştirilen sayaçta, Trump’ın Tahran yönetimine verdiği sürenin bitimine kalan zaman gösterildi.

Yayın sırasında geri sayımın ekrana yansıtılması, bölgedeki gerilimin medyaya yansıması olarak değerlendirildi.

TRUMP’TAN SERT MESAJLAR

Trump, İran’a salı günü sonuna kadar anlaşmaya varması için süre tanımış, aksi halde sert askeri adımlar atılabileceğini ifade etmişti. Daha önce yaptığı açıklamalarda İran’ın enerji altyapısını hedef alabileceğini öne süren Trump, süreyi daha sonra uzattığını duyurmuştu.

Açıklamalarında İran’a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, anlaşma sağlanmaması halinde ülkeye yönelik ağır sonuçlar doğurabilecek adımlar atılabileceğini dile getirmişti.

SİYASİ YAKINLIK VURGUSU

Kanal 13’ün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete yakınlığıyla bilindiği ifade ediliyor. Yayındaki geri sayım uygulaması, bölgedeki gelişmelerin medya tarafından yakından takip edildiğini ortaya koydu.