UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'un ikinci haftasında İsrail ile İrlanda karşı karşıya geldi. Macaristan'daki Nagyerdei Stadı'nda oynanan mücadeleyi İrlanda 3-0 kazandı.

İsrail taraftarları alenen ırkçılık yaptı: UEFA yine şaşırtmadı - Resim : 1

İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri Troy Parrott, Adam Idah ve Jack Moylan kaydetti. Ancak İsrailli taraftarların ırkçı tezahüratları maça gölge düşürdü.

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ADAM IDAH'A IRKÇI TEZAHÜRAT YAPILDI

İsrailli taraftarlar, 25 yaşındaki İrlandalı futbolcu Adam Idah topu her ayağına aldığında maymun sesleri çıkardı.

Yaşananların ardından gözler, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın atacağı adıma çevrildi.

İsrail taraftarları alenen ırkçılık yaptı: UEFA yine şaşırtmadı - Resim : 3

UEFA SORUŞTURMA AÇAMAYACAK

UEFA'nın olayla ilgili soruşturma açılamayacağını İrlanda tarafına bildirdiği öne sürüldü.

Bu kararın gerekçesi olarak ise karşılaşma sırasında ırkçı davranışlara ilişkin gerekli prosedürün işletilmemesi gösterildi.