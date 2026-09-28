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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'un ikinci haftasında İsrail ile İrlanda karşı karşıya geldi. Macaristan'daki Nagyerdei Stadı'nda oynanan mücadeleyi İrlanda 3-0 kazandı.

İrlanda'ya galibiyeti getiren golleri Troy Parrott, Adam Idah ve Jack Moylan kaydetti. Ancak İsrailli taraftarların ırkçı tezahüratları maça gölge düşürdü.

ADAM IDAH'A IRKÇI TEZAHÜRAT YAPILDI

İsrailli taraftarlar, 25 yaşındaki İrlandalı futbolcu Adam Idah topu her ayağına aldığında maymun sesleri çıkardı.

Bitter Israeli fans do racist monkey chants at Ireland’s Adam Idah during the match pic.twitter.com/dok73TdZfp — HatsOff (@HatsOffff) September 28, 2026

Yaşananların ardından gözler, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın atacağı adıma çevrildi.

UEFA SORUŞTURMA AÇAMAYACAK

UEFA'nın olayla ilgili soruşturma açılamayacağını İrlanda tarafına bildirdiği öne sürüldü.

Bu kararın gerekçesi olarak ise karşılaşma sırasında ırkçı davranışlara ilişkin gerekli prosedürün işletilmemesi gösterildi.