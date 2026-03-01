İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları devam ederken, başkent Tahran’daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) binasına hava saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından kurumun bazı bölümlerinin zarar gördüğü ve yayın akışında kesintiler yaşandığı bildirildi.

Saldırı sırasında canlı yayında olan bir sunucu, IRIB binasının hedef alındığını açıklayarak teknik ekiplerin hasar tespit çalışması yaptığını söyledi.

Sunucu yayında, “Kısa süre önce Radyo ve Televizyon Kurumu’nun bazı bölümleri ABD ve siyonist düşman tarafından hedef alındı. Yayınlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz, teknik ekipler muhtemel hasarı inceliyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından İran basını, IRIB’e bağlı çok sayıda televizyon kanalının yayınlarının kesildiğini duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde televizyon ekranlarında “sinyal yok” uyarısı görüldüğü, bazı kanallarda yayın akışının tamamen durduğu dikkat çekti.