İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran’a yönelik dün gerçekleştirilen hava operasyonlarının İran’ın askeri altyapısını hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgasının parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın komuta merkezlerini mobil birimlere taşımaya başladığının tespit edildiği ileri sürüldü.

KOMUTA MERKEZLERİ VE TESİSLER HEDEF ALINDI

İddialara göre saldırılarda, söz konusu mobil komuta merkezlerinin yanı sıra balistik füze üretim merkezleri ve depolama tesisleri vuruldu.

Ayrıca hava savunma sistemleri ile gözlem noktalarının da hedef alındığı öne sürüldü.

YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu, pazar sabah saatlerinde Tahran’a yönelik bir hava saldırısı dalgasının daha tamamlandığını açıkladı. Son saldırıya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail ve ABD’nin, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattığı hatırlatıldı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de belirlenen hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ÜST DÜZEY KAYIPLAR

ABD ve İsrail’in saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.