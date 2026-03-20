İsrail’in İran’la süren çatışmalarda kullandığı savunma sistemlerine ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İsrail basınına konuşan askeri kaynaklar, mühimmat stoklarının kritik seviyelere gerilediğini ve bu nedenle bazı saldırıların bilinçli şekilde engellenmediğini öne sürdü.

28 Şubat’ta ABD ile birlikte İran’a yönelik başlatılan operasyonların ardından, Tahran yönetiminin misillemeleri karşısında yoğun şekilde savunma sistemlerini kullanan İsrail’de stokların hızla tükendiği iddia ediliyor.

İsrail hükümetinin 15 Mart’ta aldığı ve yaklaşık 830 milyon dolarlık ek savunma bütçesini içeren karar da bu tartışmaları güçlendirdi. Söz konusu bütçenin “acil ve hayati” askeri ihtiyaçlar için ayrılması dikkat çekti.

ABD merkezli Semafor’un haberine göre, İsrail’in mevcut çatışmaya önceki dönemlere kıyasla daha düşük füze stoğuyla girdiği ve özellikle uzun menzilli savunma sistemlerinin yoğun saldırılar karşısında zorlandığı belirtiliyor. ABD’li yetkililerin de İsrail’in savunma kapasitesinin kritik seviyeye gerilediği yönünde bilgilendirildiği öne sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise bu iddiaları reddederek, stokların tükenmek üzere olduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Öte yandan The Times of Israel’e konuşan askeri yetkililer, özellikle kısa menzilli önleyici füze stoklarını korumak amacıyla bazı mühimmatlara müdahale edilmediğini ifade etti. Yetkililer, “misket” ya da “bombacık” olarak adlandırılan ve çok başlıklı yapıya sahip bazı mühimmatların, sivillerin sığınakta olduğu durumlarda sınırlı zarar vereceği değerlendirmesiyle zaman zaman imha edilmediğini aktardı.

Bölgede gerilim sürerken, İsrail’in savunma kapasitesine ilişkin bu iddialar savaşın seyrine dair yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.