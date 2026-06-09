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İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, saldırılarda hayatını kaybeden isimlerin Seyyid Behmen Hüseyni ve Ali Rıza Abiri olduğu açıklandı.

HAVA SAVUNMA YETKİLİLERİ HEDEF OLDU

Söz konusu iki askeri yetkilinin, İran’ın hava savunma kuvvetlerinde üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi. Saldırıların doğrudan askeri hedefleri kapsadığı ifade edilirken, olayın detaylarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşılmadı.

TAHRAN’DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Hayatını kaybeden askeri yetkililer için bugün başkent Tahran’da cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

Bölgede artan gerilim dikkat çekerken, gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.