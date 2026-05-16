İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti. 8 kişi için törenler düzenlendi.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesinde düzenlenen törende, cenazeleri omuzlarında taşıyan Filistinliler, İsrail’in ateşkes ihlallerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını protesto eden sloganlar attı.

İsrail’in saldırıları sebebiyle büyük yıkımın yaşandığı kent sokaklarında ilerleyen cenaze kortejleri sırasında bazı cenazeler, defnedilmeden önce yakınlarının son kez veda edebilmesi için ailelerin kaldığı çadırlara ve evlere getirildi.

Törene katılanlar, Gazze’ye yönelik İsrail bombardımanının durdurulmasını talep ederken, uluslararası topluma da sessizliğini bozarak İsrail’in Gazze’de işlediği suçlardan dolayı hesap vermesini sağlaması çağrısını iletti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen cuma günü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında kadınların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, bazıları ağır 45'ten fazla kişi yaralanmıştı.