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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023 döneminden bu yana sürdürdüğü saldırılardaki can kayıplarına dair güncel veriler paylaşıldı. Bakanlığın aktardığı son bilgilere göre, son 24 saatlik süre zarfında bölgedeki hastanelere 5 kişinin cansız bedeni ile 8 yaralı ulaştırıldı.

ATEŞKES DÖNEMİNDEKİ ACI BİLANÇO

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana geçen süreçteki kayıplara da dikkat çekildi. Bu dönemden itibaren gerçekleştirilen İsrail saldırılarında 997 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 152 kişi yaralandı. Enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 73 BİNİ AŞTI

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği tüm saldırıların toplam bilançosu da güncellendi. Buna göre, bölgedeki toplam can kaybı 73 bin 8'e, yaralı sayısı ise 173 bin 260'a ulaştı.

Saldırıların yol açtığı büyük yıkım nedeniyle, Gazze Şeridi genelindeki enkaz yığınlarının altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.