İsrail, Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor.

Ordu, Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerinde yer alan 4 bölgeye saldırı düzenledi.

4 BÖLGEYİ HEDEF ALDI

Lübnan'da ateşkese uymayarak sık sık saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Kefr Hatta ve Annan, doğusunda da Ayn et-Tiyne ve el-Menara beldelerini hedef aldı.

LÜBNAN'A TOPÇU SALDIRISI

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yer alan İlma eş-Şaab vadisine de topçu saldırıları düzenledi.

El-Menara beldesine düzenlenen saldırılarda bir evin tamamen yıkıldığı ve çevresinde maddi hasara yol açtığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Kefr Hatta, Annan, Ayn et-Tiyne ve el-Manara beldelerinde "Hizbullah ve Hamas'a ait hedeflere" hava saldırıları düzenleyeceklerini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bırika beldesinde bir aracı hedef alarak 2 kişiyi yaralamıştı.

ATEŞKESE RAĞMEN VURMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.