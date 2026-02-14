İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte enkazdan çıkarılan 2 Filistinlinin cenazesi ile 15 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtilen açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 591 kişinin öldürüldüğü, 1598 kişinin yaralandığı, enkaz altından 726 kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 51'e yükseldiği ve yaralı sayısının 171 bin 706 olduğu açıklandı.