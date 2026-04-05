İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Kefr Dunin, Batulay, Şehhabiyye, Ayn Baal, Kefre, Sadikin ve Vadi Hacir beldelerini hedef aldı.

Sadikin beldesine düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1422'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1368'e yükseldiLübnan: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1368'e yükseldiGündem
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 6 kişi hayatını kaybettiİsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 6 kişi hayatını kaybettiDünya
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 47 artarak 1189'a çıktıİsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 47 artarak 1189'a çıktıDünya