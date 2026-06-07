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Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Mevasi bölgesine bağlı Nas Mahallesi'ni hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu ilk tespitlere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi Emniyet Genel Müdürlüğü de bombardımanın Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yer alan bir polis noktasını hedef aldığını duyurdu.

Yetkililer, olayda çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğunu aktarırken, kesin can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin detay paylaşmadı.

İsrail ordusunun, 10 Ekim 2025 tarihinde Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını neredeyse günlük olarak sürdürdüğü belirtiliyor.