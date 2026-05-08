Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin akşam saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın kuzey, orta ve güney kesimlerindeki birçok noktaya baskın ve saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin doğusunda yer alan Annab askeri kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından darbedilen bir Filistinlinin hastaneye nakledildiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail askerlerinin, kontrol noktası yakınlarında çalıştığı sırada 33 yaşındaki bir genci saatlerce alıkoyduğu ve darbettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Akabe beldesinden bir genci gözaltına aldığı ve Burkin köyüne de baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptığı, bazı dükkanları ve ara yolları kapattığı ifade edildi.

Filistin'in Sesi Radyosu, İsrail ordusunun Nablus'un doğusundaki Beyt Furik ve Azmut köylerinin yanı sıra Tulkarem'in doğusundaki Zinnebe Mahallesi'ne baskınlar düzenlediğini duyurdu.

Ramallah'ın kuzeyinde yer alan Dur el-Kara köyünde, İsrail güçlerinin saldırısı sonucu Filistinli bir gencin gerçek mermiyle karnından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de ise Zahiriye beldesindeki bir askeri kontrol noktası yakınında 2 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı aktarıldı.

Ayrıca El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde bir çobanın gözaltına alındığı, kentin kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinde ise dükkanların zorla kapattırıldığı bilgisi verildi.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.