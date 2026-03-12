ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar, karşılıklı çatışmaya dönüştü. İran, kendisine yapılan saldırılara karşılık, hem İsrail'i hem de komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef alıyor.

İsrail ordusu ise, gün içinde sık sık başkent Tahtan'a saldırılar gerçekleştiriyor.

İSRAİL'DEN TAHRAN'A SALDIRI DALGASI

Son olarak İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da yeni bir “geniş çaplı” hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların İran yönetimine ait altyapı ve askeri tesisleri hedef aldığını duyurdu.