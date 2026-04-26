Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu (IDF) ve emniyet teşkilatı içerisinde intihar vakaları 2026 yılıyla birlikte kritik bir eşiğe ulaştı. Gazze’deki çatışmalarda görev alan personelin yaşadığı ağır psikolojik baskı, güvenlik güçleri arasındaki ölüm oranlarını dramatik bir şekilde artırıyor.

6 ASKER YAŞAMINA SON VERDİ

Rapora göre, 2026 başından bu yana intihar eden asker sayısı 10’a yükselirken, bu vakaların 6’sı sadece nisan ayı içerisinde gerçekleşti. Aynı süreçte 2 polis memurunun da intihar etmesi, krizin sadece cephe hattıyla sınırlı kalmadığını, kolluk kuvvetlerine de yayıldığını gösterdi.

PSİKOLOJİK DESTEK YETERSİZ

Travma uzmanları ve aktif görevdeki askerler, ordu yönetimini sert bir dille eleştiriyor. Haaretz’in haberinde yer alan değerlendirmelere göre psikolojik destek sistemindeki zafiyetler şu noktada düğümleniyor:

Askerlerin ruh sağlığını korumaya yönelik planlanan terapi ve destek günleri yoğun operasyon takvimi nedeniyle iptal edildi. Sahadaki psikolojik destek personelinin sayısı azaltıldı. Komutanların, askerlerdeki "erken uyarı" niteliğindeki travma belirtilerini görmezden geldiği iddia ediliyor.

SON 15 YILIN EN KANLI DÖNEMİ

İntihar eğilimi Gazze saldırılarının başladığı 2023’ten bu yana istikrarlı bir şekilde tırmanıyor. Veriler, durumun vahametini gözler önüne seriyor:

Geçtiğimiz yıl zorunlu askerlik yapan 22 asker intihar ederek son 15 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2026’nın ilk çeyreğindeki veriler, mevcut yılın 2025’teki rekoru da aşabileceği endişesini doğuruyor.

İsrail medyası ve askeri analistler, bu ölümlerin "Gazze saldırılarının yarattığı ağır psikolojik baskı" ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. Uzun süreli çatışma, kentsel savaşın getirdiği stres ve saha koşullarının, askerlerde kalıcı travmalara yol açtığı değerlendiriliyor.