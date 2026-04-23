İsrail ordusunun kalbi sayılan Tel Nof Hava Üssü, dev bir casusluk skandalıyla çalkalanıyor. F-15 savaş uçaklarında teknisyen olarak görev yapan iki asker, İran istihbaratına kritik veriler aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Savcılık, şüpheliler hakkında "savaş zamanında düşmana yardım" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

HEDEFTE BAKAN VE GENELKURMAY BAŞKANI VARDI

İddianameye yansıyan detaylara göre; casuslukla suçlanan teknisyenlerden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında gizli bilgiler toplamaları istendi. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının motor şemaları ve stratejik askeri personelin fotoğraflarının İranlı yetkililere teslim edildiği öne sürülüyor.

ORDU İÇİNDE TEMİZLİK: "VATANA İHANET" KAPIDA

Soruşturma sadece iki teknisyenle sınırlı kalmadı. Olaydan haberdar olup sessiz kaldığı düşünülen 8 asker daha sorguya alındı. Şüphelilerden biri için "vatana ihanet" suçundan en ağır cezanın istenebileceği belirtilirken, İsrail istihbarat birimleri ordu içerisindeki İran sızıntılarını tespit etmek için operasyonlarını derinleştirdi.