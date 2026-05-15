İsrail ordusu, Lübnan ile sağlanan geçici ateşkes sürecine rağmen ülkenin güneyindeki sivil yerleşim alanlarını vurmaya devam ediyor. Gece boyunca Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı çok sayıda beldeyi hem havadan hem de karadan hedef alan saldırılar, bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığı bilgilere göre; Sur kentine bağlı Kana, el-Kleyle, es-Sultaniye, Tebnin, Şuhur ve Debal beldeleri ağır bombardıman altında kaldı. Kent merkezinde bir evin insansız hava aracıyla (İHA) vurulması sonucu çıkan yangında çok sayıda sivilin yaralandığı bildirilirken, Nebatiye’nin Bint Cubeyl ilçesi ise yoğun topçu ateşine maruz kaldı.

ATEŞKESİN GÖLGESİNDE İNSANİ DRAM

Lübnan hükümetinin verileri, Mart ayından bu yana süregelen saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını ortaya koyuyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise son iki ayda yaklaşık 2 bin 900 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle 17 Nisan’da başlayan geçici ateşkesin, geçtiğimiz haftalarda 3 hafta daha uzatıldığı açıklanmıştı. Ancak sahadaki durum diplomatik çabalarla tezat oluşturuyor. İsrail ordusu güneyde ev yıkımlarını ve operasyonlarını sürdürürken, Hizbullah ise bu adımların ateşkes ihlali olduğunu savunarak İsrail birliklerine karşı misilleme saldırılarını devam ettiriyor.