Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sayda'daki Kuneytra-Mimariyye yolunda hareket halindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda araç içindeki 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Sayda'ya düzenlenen saldırıda Hizbullah mensubu bir grubun hedef alındığı ileri sürüldü.

KASIM 2024'TE ATEŞKES SAĞLANMIŞTI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırmaya başlamış ve Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi defalarca kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.