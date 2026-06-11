İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7'nci Zırhlı Tugayı ve Egoz Komando Birliği'nin Lübnan'ın güney sınırından 10 kilometre uzaklıktaki Vadi Seluki bölgesini işgal için yürüttüğü saldırıları tamamladığı aktarıldı.
Açıklamada, Vadi Seluki bölgesinin İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Metula bölgelerine yönelik Hizbullah saldırılarını önlemek için işgal edildiği öne sürüldü.
İsrail ordusu, bölgeyi işgal için yürüttüğü saldırılar sırasında 50'den fazla Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ve altyapısının imha edildiği iddiasında bulundu.
Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu, yoğun hava ve topçu saldırıları eşliğinde son günlerde Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.
Lübnan'daki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıyan İsrail ordusu, Vadi Seluki bölgesi yakınlarındaki tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal etmişti.