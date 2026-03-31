İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la girilen çatışmalarda 3'ü Nahal Tugayı'ndan olmak üzere 4 askerin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 3'ünün de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise söz konusu çatışmaların yakın mesafede gerçekleştiği bilgisini geçti.

Böylece, Lübnan'da Hizbullah'la girilen çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısı 10'a yükseldi.