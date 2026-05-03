İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yaşanan saldırıya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, işgal altındaki Yarun beldesinde bulunan bir manastır ve rahibe okuluna zarar verildiği yönündeki haberlerin ardından açıklamada bulundu.

Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu bölgeden Hizbullah tarafından roket atıldığını öne sürdü. Shoshani, yapının tamamen yıkılmadığını savunurken, dini alan olarak tanımlanmayan kompleks içindeki bir binaya zarar verildiğini kabul etti.

İsrail tarafı, askerlerin bölgenin dini bir alan olduğunu fark etmelerinin ardından daha fazla hasar oluşmaması için önlem aldığını ileri sürdü.

Öte yandan NNA, İsrail ordusunun ateşkese rağmen bölgede yıkım faaliyetlerini sürdürdüğünü ve söz konusu yapının hedef alındığını bildirmişti.

Olayla ilgili karşılıklı açıklamalar sürerken, bölgedeki gerilim devam ediyor.