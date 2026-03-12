Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Nablus kentinin güneyinde bulunan Zatara Kavşağında bir araca ateş açtığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise gerçekleştirdiği açıklamada, Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Mamun Bedevi Raşdan ve Muhammed Ali Bessam Raşdan isimli Filistinli 2 gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

2 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Aynabus beldesi sakinlerinden gençlerin 24 ve 25 yaşlarında oldukları belirtilen açıklamada, Filistinli gençlerin cenazelerinin de İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu bilgisi verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırıları başlattığı 2023 yılının Ekim ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi yükseliş meydana geliyor.

2023 yılının Ekim ayından beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirilen saldırılarda en az 1125'ten fazla Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı ve 22 bin kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.