İsrail ordusu (IDF), İran’dan İsrail’e doğru yeni bir balistik füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırı ihtimali nedeniyle özellikle İsrail’in güney bölgelerinde sirenlerin devreye girmesinin beklendiği ve hava savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesine geçirildiği belirtildi.

İran’ın son saldırısı sırasında Beerşeba çevresinde sirenlerin çaldığı, ayrıca yeni bir füze fırlatıldığına dair tespit üzerine ülkenin orta kesimleri için de erken uyarı verildiği ifade edildi.

İsrail’de füze saldırıları sırasında devreye giren sirenler, sivillerin hızla sığınaklara yönelmesi için erken uyarı amacıyla kullanılıyor. Yetkililer, halkın genellikle 90 saniye içinde korunma alanlarına ulaşmasının beklendiğini belirtiyor.