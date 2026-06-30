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Kaynak: AA

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde askeri araçlarla birlikte Nablus’taki dernek binasına baskın düzenledi.

Bina içerisine giren askerlerin, ofislerde bulunan masa, elektronik cihazlar ve çeşitli yardım malzemelerine el koyduğu aktarıldı.

Bina kapısını mühürleyen İsrail askerleri, kapıya derneğin "teröre destek verdiği" iddiasıyla kapatıldığını içeren bir askeri emir astı.

Nablus Valisi Gassan Daglas, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci güçlerin (İsrail), ihtiyaç sahipleri ve yetimlere hizmet sunan hayır kurumlarını hedef alan politikası başarısız olacaktır." dedi.

Tadamun Derneği'nin muhtaç ailelere destek olma konusunda köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Daglas, kapatma kararının Filistinlilere yardım ulaştırılmasını engelleyemeyeceğini söyledi.

Daglas, derneğin hedef alınmasını "Filistinlilerin direnişini hedef alan sistematik bir politikanın" parçası olduğunu ifade etti.

Nablus'taki Tıbbi Yardım Derneği Müdürü Gassan Hamdan ise derneğin kapatılmasının "türünün ilk örneği olmadığını, aksine Filistin toplumuna hizmet sunan kurumlara yönelik İsrail'in sistematik politikasının bir parçası olduğunu" dile getirdi.

İSRAİL ORDUSU, İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERİN 60 YILLIK FUTBOL SAHASINI YIKTI

İşgal altındaki Filistin topraklarında Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentine bağlı Battir beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun baskın yaptığı beldedeki Battir Lisesi'ni kuşatmaya aldığı aktarılan açıklamada, daha sonra liseye ait 60 yıllık futbol sahasını çevreleyen duvar ve tel örgüleri yıktığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin iş makineleriyle spor sahasını da kullanamaz hale getirdiği vurgulanan açıklamada, "Battir Lisesi'ne ait 60 yıllık saha, beldenin de önemli spor tesislerinden biriydi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in sahayla birlikte Battir Lisesi bünyesindeki spor tesislerinden birini de yıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise yerinden edildi.