Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail askerleri Cenin kentine bağlı Yabed beldesine baskın gerçekleştirdi. Baskın sırasında evlerde arama yapan askerler, 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Benzer şekilde Nablus kentinde de evlere düzenlenen baskınlarda 8 Filistinli İsrail güçlerince alıkonuldu. Kalkilya’da ise bir Filistinli kadın, evine yapılan baskın sonrası gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

İsrail ordusunun ayrıca Tubas’a bağlı Tamun beldesi, Beytullahim’deki Merah Rebah köyü ve Eriha’daki Akabe Ceber Mülteci Kampı’nda da operasyonlar düzenleyerek evlerde aramalar yaptığı bildirildi.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de hem İsrail askerlerinin hem de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Filistinli kaynaklara göre, söz konusu tarihten itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gerçekleşen saldırılarda 1148 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve 22 bine yakın kişi gözaltına alındı.