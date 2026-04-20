Yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, İsrail güçleri ağır iş makineleri eşliğinde El-Halil kentindeki Terkumiya beldesinde yer alan Şaab el-Bir bölgesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri Filistinli Emir Bessam el-Ceafira'ya ait 10 kişinin barındığı iki katlı bir evi, "C" bölgesinde "ruhsatsız" inşa edildiği gerekçesiyle yıktı.

İSRAİL, RUHSATSIZ OLDUĞU İDDİASIYLA FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNİ YIKIYOR

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat alımını ise zorlaştırarak, neredeyse imkansız hale getiriyor.