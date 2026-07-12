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Kaynak: AA

Filistin Esirler Medya Ofisi'nin aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın farklı kent ve beldelerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Tulkerim'de gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında bir baba ile oğlunun da bulunduğu toplam 9 Filistinli gözaltına alındı.

Nablus'ta ise evlere yapılan baskınlarda bir baba ve iki oğlunun yanı sıra 6 Filistinli daha İsrail güçlerince alıkonuldu.

El Halil'de düzenlenen operasyonlarda da bir baba ile oğlunun da aralarında yer aldığı 3 kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri ise 1 Filistinliyi gözaltına götürdü.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de askeri operasyonlar ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında belirgin bir artış yaşandı.

Filistin makamlarının paylaştığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 1.179 Filistinli yaşamını yitirirken, 13 binden fazla kişi yaralandı. Aynı dönemde yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı, 33 bin kişi ise yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı.