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Kaynak: AA

Ateşkes sürecine ve Lübnan'ı da kapsadığı belirtilen ABD-İran uzlaşısına karşın İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesi çevresine iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

Akşam saatlerinde ise İsrail topçu birlikleri Beraşit ve Beyt Yahun beldelerinin çevresine yaklaşık 10 top mermisi attı. Aynı anda Beyt Yahun istikametine makineli tüfeklerle ateş açıldığı da kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun bir gün önce Nebatiye'ye bağlı Meyfedun beldesinde insansız hava aracıyla bir aracı hedef aldığı saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İran ve ABD, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda 14 Haziran'da, çatışmaların sona erdirilmesi ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını açıklamıştı. Söz konusu anlaşmanın, Lübnan'daki çatışmaların sonlandırılmasını da kapsadığı ifade edilmişti.

İsrail-Lübnan hattında ateşkes süreci

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan genelinde yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki çok sayıda yerleşim birimini kontrolü altına almıştı.

Lübnan hükümeti ise saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını bildirmişti.

Daha sonra ABD'nin arabuluculuğunda 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerin ardından, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması konusunda tarafların anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 230'a ulaştı.